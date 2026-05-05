Maran ricorda il Cagliari: “I sardi, se vedono l’impegno, ti danno il cuore”

Rolando Maran, ex allenatore del Cagliari, è tornato a parlare della sua esperienza in rossoblù dal 2018 al 2020; nel 2019 riuscì a portare la squadra al quarto posto fino alla 15esima giornata prima di iniziare una lunga crisi di 11 risultati negativi che portarono al suo esonero.

Nonostante l’addio anticipato Maran non ha dimenticato la sua esperienza in Sardegna e la ricorda con dolci parole a RadioSerieA: “Il Cagliari è qualcosa di magico, avendolo allenato e vivendolo per due anni”.

“Quando i tifosi e il popolo sardo capisce il tuo impegno e la tua serietà ti da il cuore. Ancora oggi quando vado a Cagliari sento tantissimo affetto, e conoscendolo so cosa può dare tutto il popolo della Sardegna”.

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