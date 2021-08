Il web si mobilita per evitare la chiusura del centro clinico della Sclerosi Multipla al Binaghi di Cagliari. Dopo il recentissimo grido d’allarme della Associazione italiana Sclerosi Multipla migliaia di cittadini stanno firmando le numerose petizioni online nella speranza di dare una mano ai circa settemila pazienti sardi affetti da questa malattia degenerativa.

“Con questa petizione vogliamo rappresentare le oltre 7000 persone colpite dalla sclerosi multipla in Sardegna e tenere viva l’attenzione su una patologia che interessa la nostra isola con un’incidenza doppia rispetto alla media nazionale” scrive un gruppo di malati promotori di una petizione online indirizzata al presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, che evidenzia le numerose criticità del sistema: “personale medico sottodimensionato, dislocazione dei reparti su più strutture ospedaliere e mancanza di una qualsiasi previsione programmatica da parte delle Istituzioni sul destino del Centro”.

“Come cittadini affetti da SM, e sulla base del principio fondamentale del diritto alla salute sancito dalla nostra Costituzione – scrivono i pazienti – chiediamo pertanto di ottenere una risposta su come questa Amministrazione Sanitaria Regionale intenda predisporre le strutture e ogni altra condizione necessaria per offrire l’assistenza sanitaria e garantire la continuità terapeutica a chi è colpito da una delle patologie più diffuse e invalidanti in Sardegna”.

Le petizioni si aggiungono a numerose analoghe iniziative promosse negli ultimi mesi dall’Associazione Italiana per la Sclerosi multipla e da altri privati cittadini, oltre a rafforzare le richieste presentate in Consiglio regionale da alcuni consiglieri lo scorso 14 luglio 2021 con l’interrogazione N. 1121/A e il 22 luglio 2021 con la Mozione N. 499, in relazione alle criticità organizzative, logistiche e sanitarie riscontrate nelle attività del Centro Regionale Sclerosi Multipla, sulle carenze nell’organico del personale medico e sul futuro dell’Ospedale Binaghi di Cagliari.

Delle criticità organizzative, logistiche e sanitarie riscontrate nelle attività del Centro regionale sclerosi multipla, sulle carenze nell’organico del personale medico e sul futuro dell’Ospedale Binaghi di Cagliari si parlerà domani mattina in Consiglio regionale durante un question time.

