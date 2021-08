Sono tanti i progetti, le petizioni online e gli eventi organizzati in Sardegna per sostenere i paesi colpiti dagli incendi divampati nell’Oristanese.

Anthony Muroni, giornalista professionista e neopresidente della Fondazione Mont’e Prama, ha voluto dare il suo contributo con l’instant book “Su fogu tenet memoria” (Arkadia Editore).

Il titolo trae ispirazione dal detto s’abba tenet memoria (“l’acqua tiene memoria”), usato per commentare le devastazioni delle periodiche alluvioni che interessano il territorio isolano.

Allo stesso modo, anche il fuoco tiene memoria: negli ultimi quarant’anni, un territorio che è quasi un decimo dell’Isola è stato complessivamente attraversato da incendi devastanti.

In questo instant book, il cui intero ricavato sarà devoluto per progetti specifici rivolti alla riforestazione di alcune aree della Sardegna, si rievocano la strage di Curragia (fine luglio 1983), in cui in nove persero la vita, e la storia del governo del territorio, fra piccoli avanzamenti e grandi occasioni perse, fino a giungere al disastro dell’estate 2021, quando oltre ventimila ettari – tra pascoli e coltivi – sono andati in fumo a cavallo fra il Montiferru e la Planargia, in un alternarsi di testimonianze dirette e analisi, confessioni e promesse.

