Dal prossimo 16 agosto i ragazzi tra i 12 e i 18 anni potranno vaccinarsi senza prenotare. Lo ha scritto il Commissario per l’Emergenza Francesco Figliuolo, chiedendo anche alla Regione Sardegna di “predisporre corsie preferenziali per l’ammissione alle somministrazioni dei cittadini” in questa fascia d’età, “anche senza preventiva prenotazione”.

Nella lettera – indirizzata a tutte i presidenti delle regioni italiane – il generale si dice soddisfatto per l’andamento della campagna vaccinale che “si sta sviluppando nei termini pianificati che vedono il progressivo raggiungimento degli obiettivi previsti per l’immunizzazione delle classi prioritarie, dei cittadini maggiormente vulnerabili e fragili”. Per questo invita le amministrazioni regionali a organizzare le somministrazioni per i 12-18enni predisponendo “corsie preferenziali” e “senza preventiva somministrazione” in vista della riapertura delle scuole a settembre.

“Tale predisposizione – si legge nella lettera – avrà risvolti positivi anche per incentivare la ripresa in sicurezza sia delle attività sportive sia di quelle finalizzate a garantire il maggiore benessere psicofisico per i più giovani“. Per questo Figliuolo auspica il “completamento della vaccinazione” anche del “personale tecnico che opera negli impianti sportivi o presso associazioni sportive finalizzate al benessere”.

Al momento agli under 18 è autorizzata la somministrazione solo di Pfizer o Moderna.

