Si preannuncia un rovente week end di Ferragosto per i cagliaritani. Il Ministero della Salute ha infatti prolungato fino a venerdì prossimo il periodo di validità dell’allerta per le ondate di calore che interesseranno anche Cagliari.

Il codice di allerta previsto per venerdì è di livello 3, caratterizzato dal colore rosso, con temperature che arriveranno a ridosso dei 40°C. Il passaggio al livello 3 – fa sapere il Comune di Cagliari – scatterà perché ci si troverà in presenza di una vera e propria ondata di calore, con condizioni ad elevato rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi. Verranno allertati i servizi sanitari e sociali.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it