Covid 19, contagi in aumento nell’isola: oggi 435 nuovi positivi e altri due decessi

Invariato il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva (22), mentre aumentano quelli ricoverati in area medica (129, 10 in più rispetto al numero di ieri). e soprattutto i casi di isolamento domiciliare: 6856 (205 in più rispetto al numero di ieri)