Cagliari-Udinese 0-2, le pagelle: Esposito crea, dorme Rodriguez

Le nostre pagelle dopo Cagliari-Udinese 0-2: dopo un buon primo tempo, i rossoblù spengono la luce e vanificano ogni sforzo

Il Cagliari perde l’opportunità di festeggiare subito la salvezza, cadendo 0-2 contro l’Udinese all’Unipol Domus. Le pagelle:

Caprile 6,5: Si fa trovare sempre pronto. Bravo su Zaniolo a inizio secondo tempo. Forse poteva essere più reattivo sul cross basso dell’1-0, ma era comunque una traccia forte. Salva anche su Davis nel finale.

Rodriguez 5: Gara condotta bene, ma ancora sulle marcature fa fatica e Buksa gli scappa per l’1-0. Nel finale si addormenta e non sale per il fuorigioco, provocando un’occasionissima per Davis. Sul secondo gol è in enorme ritardo su Gueye.

Zé Pedro 6: Il giallo gli costa un’uscita anticipata per non rischiare. Gara comunque discreta anche se sul gol dell’1-0 si passa dalle sue parti. (60′ Zappa 6: Prova a dare un po’ di spinta e porta qualità sui cross. I compagni però non sfruttano).

Dossena 5,5: Guida lui la difesa vista l’assenza di Mina. E l’Udinese fa fatica a passarlo per gran parte della gara, con Buksa mai pericoloso se non in occasione del gol. Poi però si sfilaccia tutto e nel finale è tra i protagonisti in negativo.

Obert 6: Gara tutto sommato tranquilla dalle sue parti, con giocate semplici e senza irruenza. Ma forse un po’ frenato. (87′ Trepy sv)

Gaetano 6,5: Garantisce equilibrio in mezzo al campo e si spinge anche in zona gol, dove Okoye gli toglie la gioia nel primo tempo.

Adopo 5,5: Tiene la fisicità dei friulani, ma palla al piede è spesso impreciso. (87′ Belotti sv)

Palestra 5,5: Si lascia scappare Kamara per l’1-0 e questo pesa sulla valutazione di una partita che sarebbe sicuramente stata sufficiente. (60′ Sulemana 5,5: Ingresso che non migliora la situazione. Fa quel che può per inseguire Davis sul 2-0, ma il bianconero lo brucia).

Folorunsho 6: Intraprendente, l’intensità non gli manca. La concretezza sì, ma gara comunque positiva la sua. (72′ Albarracin 6: Nota positiva, buon piglio pur senza giocate degne di nota).

Esposito 6,5: Molto attivo nell’inventare giocate, molto in chiave assist e un po’ meno sulle conclusioni.

Mendy 5,5: Presenza inconsistente in attacco. I tre difensori centrali dell’Udinese sono armadi, lui sembra un bambino che gioca con il papà e gli zii. Ha una buona palla all’80’, ma viene murato due volte.

Pisacane 5: Una gara che si annunciava tranquilla, alla fine è diventata un incubo. Buona partenza, con tante occasioni per i rossoblù. Poi la squadra spegne la luce e dopo il gol dell’1-0 fatica a trovare la reazione. Nel finale una baraonda, Pisacane perde un po’ il polso dei sui.

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