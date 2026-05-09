Cagliari-Udinese 0-2, sconfitta rossoblù con rissa finale

Il Cagliari perde 0-2 all’Unipol Domus contro l’Udinese e dovrà aspettare il risultato della Cremonese prima di esultare. Basta una sola distrazione ai rossoblù per inciampare, in una gara dove la squadra di Pisacane ha avuto più volte l’occasione di segnare. Nel finale tanto nervosismo e il raddoppio che chiude la gara.

Subito una buona partenza del Cagliari, che trova il tiro prima con Rodriguez poi con Folorunsho. Poco dopo è Palestra che affonda e trova una pronta risposta di Okoye. Partita che poi si appiattisce, almeno fino al 23′ quando Esposito, da fermo, calcia un esterno destro carico di effetto che sfiora il palo. Alla mezz’ora il Cagliari va in forcing e sui piedi di Gaetano arriva la palla del possibile 1-0: sinistro ravvicinato deviato da Okoye con il piede in angolo. Un minuto dopo arriva l’episodio da Var, con Karlstrom che tocca la palla con la mano in area. Per l’arbitro però la posizione del calciatore è naturale e dunque niente rigore.

Nella ripresa parte ancora forte il Cagliari, con Esposito che calcia a porta sguarnita ma trova un eroico Mlacic a negargli il gol. Pochi minuti dopo arriva la replica dell’Udinese con Zaniolo, che calcia una rasoiata ma Caprile devia in angolo. Al 53′ primi cambi per gli ospiti, con Mlacic e Piotrowski che lasciano il posto a Bertola e Miller. E un minuto dopo arriva il vantaggio Udinese: Kamara scappa via a Palestra, mette in mezzo dove c’è Buksa per la zampata vincente. Esce proprio Palestra insieme a Zé Pedro ed entrano Zappa e Sulemana, poi qualche minuto dopo tocca ad Albarracin per Folorunsho.

Si entra nei minuti finali e sui piedi di Mendy arriva una bella palla di Zappa, ma il senegalese viene murato due volte. All’85’ però Rodriguez si dimentica di salire per il fuorigioco e Davis si trova da solo davanti a Caprile: il portiere rimane freddo ed evita lo 0-2. Negli ultimissimi minuti spazio anche per Belotti e Trepy per Adopo e Obert, ma lo sbilanciamento in attacco non porta risultati e il Cagliari si ferma.

Al 95′, dopo alcune scaramucce in campo, arriva l’affondo dello 0-2: Davis scappa via, appoggia per Gueye che fa tapin e raddoppia. Al fischio finale scatta la rissa in mezzo al campo, per una conclusione triste di una partitaccia per la squadra sarda. Furioso Davis, forse per dei cori ricevuti dagli spalti dell’Unipol Domus. I rossoblù ora aspetteranno la gara della Cremonese. In caso di sconfitta grigiorossa sarà salvezza matematica.

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