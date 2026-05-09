Cagliari-Udinese, le formazioni ufficiali

Tutto pronto alla Unipol Domus per la sfida Cagliari–Udinese, valida per la terzultima giornata di Serie A. I rossoblù scendono in campo con l’obiettivo di chiudere definitivamente il discorso salvezza. Alla formazione guidata da Fabio Pisacane basta infatti un pareggio per conquistare la permanenza matematica nella massima serie con due giornate d’anticipo.

L’ambiente è carico di entusiasmo dopo le ultime prestazioni positive che hanno consentito ai sardi di allontanarsi dalla zona retrocessione. Una vittoria permetterebbe inoltre al Cagliari di affrontare senza pressioni il finale di stagione e provare a superare quota 40 punti in classifica.

Le scelte

Per l’occasione Pisacane conferma Caprile tra i pali e si affida a Mina e Dossena al centro della retroguardia, completata da Zé Pedro e Obert. A centrocampo spazio ad Adopo, Gaetano e Folorunsho, mentre sulla trequarti agiranno Palestra ed Esposito alle spalle di Mendy.

L’Udinese risponde con Okoye in porta e una difesa a tre composta da Kristensen, Solet e Mlacic. In avanti Zaniolo supporterà Buksa nel ruolo di riferimento offensivo.

Le formazioni ufficiali

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Rodriguez, Dossena, Obert; Adopo, Gaetano, Folorunsho; Palestra, Esposito; Mendy.

All. Pisacane

*Mina, inizialmente previsto titolare, si è fermato nel riscaldamento. Al suo posto Rodriguez.

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Mlacic, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa.

All. Runjaic

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