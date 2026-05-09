Sanità territoriale in Ogliastra, arrivano tre nuovi farmacisti

Tre nuovi farmacisti entrano nella Asl Ogliastra per potenziare la Farmacia territoriale. Previsti nuovi punti di distribuzione farmaci a Jerzu e Tortolì

Importanti rinforzi per la sanità territoriale con l’ingresso di tre giovani farmacisti nella Asl Ogliastra. I professionisti sono entrati in servizio nelle ultime settimane all’interno della struttura complessa di Farmacia territoriale e sono stati presentati ufficialmente durante un incontro a Lanusei dedicato ai nuovi percorsi della sanità locale.

I neoassunti hanno infatti illustrato le tesi di specializzazione discusse recentemente all’Università degli Studi di Cagliari, affrontando temi legati alla sostenibilità sanitaria, alle malattie croniche e all’innovazione terapeutica.

A entrare nel nuovo team sono la dottoressa Martina Crobeddu di Arzana, la dottoressa Sara Piras originaria di Baunei e il dottor Luca Pirroni di Tortolì. A loro si aggiunge anche la specializzanda Aurora Patteri, anch’essa di Baunei, impegnata in un percorso formativo all’interno della struttura.

La direttrice della Farmacia territoriale, Sara Sanna, ha spiegato che l’arrivo delle nuove risorse consentirà di potenziare il servizio: “Le nuove risorse ci consentiranno di aprire dei punti di distribuzione dei farmaci anche a Jerzu e Tortolì” ha annunciato.

Soddisfazione anche da parte del direttore generale della Asl Ogliastra, Andrea Fabbo, che ha sottolineato il valore del ritorno in Ogliastra di giovani specialisti formati fuori dal territorio: “Questa è la dimostrazione che la nostra Azienda può essere attrattiva anche per i giovani che vogliono mettersi in gioco”.

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