Blitz antidroga tra Cagliari e Pavia: sequestrate 236 piante di cannabis

Operazione dei Carabinieri tra Cagliari e Pavia: 19 indagati e due arresti in flagranza

Maxi operazione antidroga dei Carabinieri tra le province di Cagliari e Pavia, dove i militari hanno scoperto diverse serre utilizzate per la coltivazione di marijuana e sequestrato ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’intervento sono state trovate 236 piante di cannabis e circa 5 chili di marijuana già essiccata e pronta per la lavorazione. I Carabinieri hanno inoltre sequestrato 170 grammi di hashish e ulteriori quantitativi di Lsd ed ecstasy, oltre a 4.800 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’operazione ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 19 persone, accusate a vario titolo di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope. Due persone, residenti nelle province di Cagliari e Imperia, sono state arrestate in flagranza di reato.

Le perquisizioni sono state eseguite con il supporto dei comandi provinciali dei carabinieri di Brescia, Cagliari, Lucca, Caltanissetta, Cremona, Imperia, Reggio Calabria, Bari, Varese e Alessandria.

Gli investigatori stanno ora approfondendo la rete di contatti e i canali di distribuzione della droga, mentre il materiale sequestrato sarà analizzato nell’ambito delle indagini coordinate dall’autorità giudiziaria competente.

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