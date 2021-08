Rocce Rosse Blues e Ulassai capitali del ritmo: chitarre, batteria, basso pianoforte e tastiere stringeranno per Ferragosto il paese dei Tacchi in un assedio musicale per una serata straordinaria con Alex Britti, special guest Flavio Boltro. Il prossimo 15 agosto il festival sardo propone un concerto del chitarrista e cantautore romano che rivisiterà il suo repertorio in chiave più intimista, elegante e incalzante allo stesso tempo.

Per questa nuova avventura, Britti ha scelto il trombettista Flavio Boltro. Sul palco ad accompagnare i due protagonisti ci saranno Davide Savarese alla batteria, Emanuele Brignola al basso e Mario Fanizzi al pianoforte e tastiere.

Tra le note della loro musica, un messaggio di forte collaborazione possibile grazie al patrocinio dei Comuni di Ulassai, Osini e Gairo, della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Cultura e del Turismo, della Fondazione di Sardegna e in collaborazione con Arst.

Orario spettacolo ore 21.30

Grazie a un allestimento realizzato ad hoc, nel rispetto delle regole del distanziamento sociale che determinano la capienza degli spazi, lo staff della biglietteria accoglierà il pubblico all’ingresso dalle 19, orario di apertura dei cancelli. È richiesto il Green Pass.

