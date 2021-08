“L’Aou di Cagliari sta facendo quanto è umanamente possibile per coprire i posti vuoti negli organici. Stiamo reintegrando progressivamente il personale procedendo con nuove assunzioni”. Lo dice il commissario straordinario dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, Agnese Foddis.

“Si tratta di un problema vecchio, che deriva da anni di tagli al personale nella sanità e dal blocco delle assunzioni decisi a livello centrale. L’emergenza Covid ha messo a nudo queste criticità e ora tutti tocchiamo con mano quanto è importante il fattore umano e il personale”.

“Diverse figure professionali sono difficili da trovare e in questo momento la domanda di tutte le aziende sanitarie, incluse quelle private, è superiore all’offerta. Di certo noi non rimaniamo con le mani in mano: continueremo a fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per coprire i posti vacanti”.

