Al Centro emergenza Covid in via Romagna la situazione è ancora nel caos, nonostante gli appelli a una maggiore organizzazione da parte dei cittadini in procinto di eseguire i test Covid.

Un utente pubblica in un post su Facebook una foto scattata di fronte allo stabile, segnalando il disagio provocato a chi è in attesa fuori dal Centro: “Convocati, non convocati, negativi, positivi, neutri, tutti insieme al sole . Questa è “l’organizzazione” dei test Covid oggi 14 agosto 2021. Non 2020, ma 2021. In un anno e mezzo non sono riusciti a mettere in piedi un servizio decente, civile, umano, minimo. Vergogna”.

