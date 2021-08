L’Ats Sardegna – vuole scongiurare la zona gialla. Per questo sta creando più posti letto Covid nei reparti ordinari ed eventualmente nelle terapie intensive se la pressione sugli ospedali dovesse continuare a crescere.

A Cagliari, oltre ai due reparti dell’ospedale Binaghi e le due rianimazioni del Binaghi e al Santissima Trinità, l’Azienda per la tutela della salute ha trasformato in reparto Covid i quaratnadue posti del reparto Infetttivi del Santissima Trinità e quello di Sassari del Santissima Annunziata. Non è escluso che nuovi reparti dedicati possano essere aperti anche all’ospedale San Francesco di Nuoro e all’ospedale privato del Qatar, Mater Olbia.

A livello nazionale la situazione complessiva rimane relativamente stabile, nonostante non sia ancora arrivato il punto massimo di incidenza. La spiccata trasmissibilità del virus nella sua variante Delta trova al momento parecchia resistenza grazie alla comunità di persone sempre più immunizzate.

A causa del crescente tasso di ospedalizzazione si sta rischiando, soprattutto in Sardegna, di passare alla zona gialla; l’auspicio è che ci si convinca che non servono altre restrizioni generalizzate.

