Il Governo Draghi vuole dare un’accelerata con le vaccinazioni ai giovani di età compresa tra i 12 e i 18 anni, che a settembre torneranno tra i banchi di scuola.

Per questo motivo, dal 16 agosto il Governo in carica ha dato la possibilità alle regioni di creare una “corsia preferenziale” agli under 19, che possono accedere ai vaccini Pfizer o Moderna senza prenotazioni.

La maggior parte delle regioni italiane hanno seguito alla lettera le raccomandazioni del Commissario per l’emergenza Figliuolo, con la regione Campania pioniera: è già da un mese e mezzo che il Presidente De Luca ha dato il via libera alle vaccinazioni senza prenotazioni. C’è poi la regione Veneto che ha esteso la fascia fino ai 25 anni, la Liguria ha optato per gli open night in discoteca e in Puglia sono iniziate le campagne di recall telefonico.

Lombardia e Sardegna sono le uniche regioni in cui si procede tutt’ora con il sistema delle prenotazioni. Quest’ultima, secondo gli ultimi dati governativi, registra il 18,62% di vaccinati under 19 con due dosi (20.370 in termini assoluti) e il 51,55% di vaccinati nella stessa fascia con la prima dose (56.402) in termini assoluti.

