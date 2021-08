I Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena hanno identificato stamattina l’autore di un accoltellamento avvenuto ieri sera nei pressi dell’uscita del parco acquatico Diverland di Quartucciu. Si tratta di un pastore 20enne conosciuto dai militari per vicende pregresse e residente a Quartu.

A seguito di un diverbio esploso per futili motivi, con l’utilizzo di un’arma da taglio al momento non rinvenuta, alla presenza di alcuni testimoni, il ragazzo ha ferito alla regione lombare e all’addome un coetaneo 20enne elettricista di Sinnai che è stato portato ieri al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari (lesioni giudicate guaribili in 15 giorni). Per trasportare il giovane al Brotzu è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso dopo che la prima ambulanza giunta per soccorrerlo era finita fuori strada.

L’autore delle lesioni personali non è stato arrestato essendo ormai decorsi i termini della flagranza.

