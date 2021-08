La Sardegna ancora in bianco, dunque senza ulteriori restrizioni, ma l’epidemia di Covid-19 nell’Isola cresce ancora, e preoccupa.

A favore dell’introduzione dell’obbligo vaccinale per il personale scolastico è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. “Se il 20 agosto il problema del personale scolastico non vaccinato dovesse ancora persistere – ha detto – penso che valutare l’introduzione dell’obbligo vaccinale per il mondo della scuola sia un’opzione, per quanto mi riguarda sarei favorevole”.

Pro obbligo del vaccino per il mondo della scuola è poi il vice presidente di Forza Italia Antonio Tajani che ricorda come il suo schiaramento sia favorevole “al rafforzamento della campagna vaccinale, crediamo che il personale docente della scuola debba essere vaccinato obbligatoriamente come il personale sanitario, se vogliamo far ripartire la scuola in sicurezza”.

A proporre il ddl sull’obbligo vaccinale per il personale scolastico è infatti stata Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, la quale sostiene che ci siano “professioni che assolvono a una funzione sociale e che vanno esercitate con una particolare responsabilità e questo vale anche per gli insegnanti che non possono mettere a rischio la salute degli studenti in classe”.

Pro vaccinazione obbligatoria per il personale scolastico è anche Italia Viva con la presidente dei deputati Iv Maria Elena Boschi che sottolinea: “Salvini dice no ai vaccini obbligatori per i professori, noi diciamo il contrario. Senza vaccini, torna la Dad, ma i nostri ragazzi meritano di tornare a scuola, non di continuare con la Dad”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it