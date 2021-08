Gli ospedali pubblici italiani non ricevono alcun rimborso dallo Stato basato sul numero di pazienti Covid-19 ricoverati. Quella che circola è una fake news.

Gli ospedali pubblici non ricevono soldi per alcuna prestazione e non maneggiano denari pubblici. Sono di proprietà della Regione e la Regione è l’Ente che paga per la Sanità. Il paziente in ospedale per l’ospedale è sempre una voce di costo e mai un ricavo. Il paziente Covid per l’ospedale (perciò per la Regione e perciò per i cittadini sardi) è una voce di costo.

Le diarie di cui si parla sono rimborsi concessi alle cliniche private della Sardegna – Mater Olbia, Policlinico sassarese e la clinica Città di Quartu – che in base a un provvedimento approvato dalla giunta regionale sarda risalente allo mese di marzo 2020, vengono utilizzate (il Mater e la clinica di Quartu non più) per far fronte all’emergenza sanitaria e offrire un supporto agli ospedali pubblici.

