Incendio a Olbia, le fiamme distruggono 3 auto nel parcheggio di un hotel

Notte di fuoco a Olbia, dove un incendio ha seminato il panico in un parcheggio situato nei pressi di una nota struttura alberghiera della città. L’allarme è scattato poco prima della mezzanotte di ieri, 23 aprile, quando le fiamme hanno iniziato ad avvolgere rapidamente tre autovetture in sosta.

L’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento locale è stato immediato. Intorno alle 23:15, le squadre del 115 sono giunte sul posto e hanno avviato le operazioni di spegnimento, riuscendo a domare il rogo prima che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Grazie alla rapidità della squadra operativa, le fiamme sono state circoscritte all’area interessata, impedendo che il fuoco si propagasse alle numerose altre auto parcheggiate nelle immediate vicinanze.

Al termine delle operazioni di spegnimento, l’area è stata messa in sicurezza e sono stati effettuati i primi rilievi tecnici. Al momento, le cause dell’incendio restano da chiarire: gli esperti del nucleo investigativo dei Vigili del Fuoco non escludono alcuna pista. Sono in corso gli accertamenti per determinare se si sia trattato di un corto circuito partito da uno dei veicoli o se, al contrario, l’episodio possa avere una matrice dolosa.

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