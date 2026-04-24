Aeroporto di Cagliari, nello stomaco 116 ovuli di eroina pura: scatta l’arresto

Un ingente carico di eroina purissima è stato sequestrato all’aeroporto di Cagliari-Elmas grazie a un’operazione congiunta tra i Finanzieri del 1° Nucleo Operativo Metropolitano e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). In arresto è finito un cittadino nigeriano, residente nel Lazio, che viaggiava con 1,320 kg di droga occultati all’interno dell’apparato digerente.

L’uomo era appena sbarcato da un volo proveniente dal Belgio. A incastrarlo sono stati due fattori: la segnalazione delle unità cinofile e il suo atteggiamento estremamente nervoso. Incapace di fornire spiegazioni plausibili circa il motivo del suo viaggio in Sardegna, il passeggero è stato identificato come sospetto “ovulatore” attraverso l’analisi dei flussi dei viaggiatori sulle rotte internazionali considerate a rischio.

Previa autorizzazione della Procura della Repubblica, i militari hanno scortato l’uomo all’ospedale Brotzu di Cagliari per accertamenti radiografici. L’esame ha confermato i sospetti, mostrando la presenza di ben 116 ovuli di eroina nello stomaco del corriere. La sostanza, una volta recuperata, è risultata di altissima qualità, destinata probabilmente a rifornire le piazze di spaccio dell’Isola.

Oltre allo stupefacente, le autorità hanno sequestrato il telefono cellulare e la scheda SIM dell’uomo. Gli inquirenti stanno ora analizzando i contatti per risalire ai destinatari del carico e smantellare la rete criminale che gestisce il traffico internazionale tra il Nord Europa e la Sardegna. Il corriere è stato trasferito nel carcere di Uta con l’accusa di traffico internazionale di stupefacenti.

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