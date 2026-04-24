Sennori dice addio alla plastica: nelle scuole borracce e colonnina d’acqua

Il Comune di Sennori compie un passo decisivo verso un futuro sostenibile. Grazie a un nuovo progetto mirato alla drastica riduzione del consumo di plastica monouso, l’amministrazione guidata dal sindaco Nicola Sassu ha avviato l’installazione di colonnine per l’acqua potabile e la distribuzione di borracce riutilizzabili in tutti i plessi scolastici e negli uffici comunali.

Il cuore del progetto è rappresentato dalle colonnine dotate di un sistema di ultrafiltrazione. Queste apparecchiature garantiscono l’erogazione di acqua sicura e controllata, eliminando impurità senza alterarne le proprietà organolettiche o la composizione chimica. I filtri verranno sostituiti periodicamente per mantenere gli standard di qualità elevati.

Assessori e consiglieri comunali hanno consegnato agli alunni e al personale dell’Istituto Comprensivo delle speciali borracce in acciaio inox ad alta resistenza. Le borracce, personalizzate con il logo del Comune, presentano una doppia parete e un rivestimento interno in ceramica per una migliore conservazione del sapore. Considerando che la popolazione scolastica conta circa 500 alunni, l’amministrazione stima di risparmiare almeno 300 bottigliette di plastica ogni giorno, riducendo sensibilmente la produzione di rifiuti nel territorio.

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