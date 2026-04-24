Cardinale Zuppi a Cagliari per il centenario di Bonaria: “Porto l’unione delle chiese”

Il cardinale Matteo Maria Zuppi presente a Cagliari per il centenario del Santuario e Basilica di Nostra Signora di Bonaria

Il cardinale Matteo Maria Zuppi presente a Cagliari per il centenario della Basilica di Nostra Signora di Bonaria: “Contento di essere qui per portare l’unione e la comunione di tutte le chiese della Sardegna. L’anniversario rappresenta qualcosa anche per tutta la chiesa italiana”.

“Da qui arriva l’aria buona di Bonaria di cui tutto il mondo, anche il mediterraneo, ha bisogno soprattutto in questo momento segnato dall’inquinamento di violenza dovuta alla guerra”, dichiara il cardinale Zuppi.

Il Santuario e Basilica di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari è il principale centro di devozione mariana della Sardegna, patrona massima dell’isola. Il complesso, gestito dai Mercedari, include un santuario gotico-catalano del XIV secolo — legato alla leggenda del simulacro giunto dal mare nel 1370 — e una basilica neoclassica del XVIII secolo.

Gli Aragonesi, durante l’assedio di Cagliari, edificarono sul colle una fortificazione e una chiesa, affidandole poi ai frati Mercedari. La tradizione narra l’approdo di una cassa misteriosa sulla spiaggia sottostante, contenente il simulacro della Madonna col Bambino e una candela accesa, salvatasi dopo essere stata gettata in mare per placare una tempesta.

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