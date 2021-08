“Inizia un nuovo viaggio con la G più bella del mondo”. Così lo scrittore Matteo Porru, classe 2001 e vincitore della ventiquattresima edizione del premio Campiello Giovani con il racconto “Talismani”, annuncia l’approdo alla casa editrice Garzanti.

“Ho sognato questo giorno tante volte – scrive sulla sua pagina Facebook -. Essere un autore Garzanti è una cosa stupenda. E come tutte le cose stupende, si fanno insieme. Grazie ad Alessandro, per aver creduto in me quando avevo quindici anni e cravatte orribili. Grazie a Elisabetta e ad Adriana, per avermi accolto e seguito con affetto. Grazie alla mia famiglia, ai miei amici, a chi sapeva e ha tenuto il segreto. E grazie a voi tutti, per l’affetto e i messaggi. Questo giorno lo dedico a Maura”.

Nato a Roma da padre sardo e madre veneziana, Matteo studia al Liceo classico Dettori di Cagliari, dove inizia a distinguersi per la sua precocissima propensione alla scrittura. Dopo una serie di racconti pubblicati online, a soli sedici anni esordice sul cartaceo con “The mission”, pubblicato nel 2017 con La Zattera. Seguiranno poi “Quando sarai grande” (2018) e “Madre ombra” (2019), con la stessa casa editrice.

Un talento che viene notato anche dal quotidiano Repubblica, che nell’inserto “D” lo inserisce tra i venticinque under25 più promettenti al mondo.

Oggi Matteo studia Philosophy, International and Economic Studies all’Università Ca’ Foscari di Venezia.

