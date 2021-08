Non c’è pace per i medici di base che si devono occupare di redigere le esenzioni dai vaccini anti-Covid, spesso richieste senza averne un valido motivo.

Così la Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie ha pubblicato un vademecum, redatto in collaborazione con gli esperti dell’Istituto Superiore della Sanità e del Ministero della Salute, in cui vengono stilati anche le “false controindicazioni”.

Si tratta di alcune patologie, sintomi o condizioni erroneamente considerate vere controindicazioni, e che quindi non danno diritto ad alcun certificato di esenzione.

Tra le più comuni, si indicano quelle per le donne in allattamento, per le patologie autoimmuni, per i pazienti oncologici, per chi soffre di gravi reazioni allergiche non correlate a vaccini.

Vademecum esenzione da vaccino

