Sant’Antioco, 61enne arrestato: dovrà scontare oltre 6 anni per diversi reati

Si sono aperte le porte del carcere per un 61enne di Sant’Antioco, rintracciato all’alba di oggi dai Carabinieri della stazione locale. L’uomo, un volto già noto alle forze dell’ordine e di fatto senza fissa dimora, è stato colpito da un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Cagliari. Il provvedimento è il risultato finale di un cumulo di pene diventate definitive per una serie di reati commessi nel territorio lagunare negli anni passati.

Il curriculum criminale dell’uomo comprende condanne per detenzione ai fini di spaccio, ricettazione e furto aggravato. Secondo quanto stabilito dall’autorità giudiziaria, il 61enne dovrà ora espiare una pena residua complessiva di sei anni e ventinove giorni di reclusione. Oltre alla detenzione, il provvedimento prevede il pagamento di una sanzione pecuniaria estremamente salata, che supera i diciassettemila euro.

L’arresto è avvenuto durante un servizio di pattugliamento mirato proprio al rintraccio di soggetti destinatari di provvedimenti giudiziari. Una volta individuato dai militari, l’uomo è stato condotto in caserma per le formalità di rito. Al termine delle procedure, i Carabinieri lo hanno scortato presso la Casa Circondariale di Uta, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’intera durata della pena.

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