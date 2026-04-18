Protesta trasportatori merci, Deidda: “I blocchi non risolvono problemi, creano danni”

Sull’annunciata mobilitazione del mondo dell’autotrasporto interviene con una nota ufficiale Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia e Presidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera. L’esponente del partito di governo ha voluto ribadire la massima apertura delle istituzioni verso un comparto definito “vitale per il Paese”, ricordando gli sforzi profusi recentemente nei confronti con il Vicepresidente Fitto sui dossier relativi ai valichi alpini e alle criticità strutturali dei collegamenti con le Isole.

Deidda ha sottolineato come il lavoro della Commissione sia costante e rivolto a tutte le sigle sindacali e di categoria, affrontando temi urgenti come la cronica carenza di autisti e la gestione delle CQC (Carte di Qualificazione del Conducente). In merito all’emergenza economica attuale, il Presidente ha rassicurato il settore: “Non mancheremo sulla questione del caro carburante”. Tuttavia, ha rivolto un accorato appello al senso di responsabilità per evitare lo stop dei mezzi: “Chiediamo di non attuare i blocchi. Dividere la categoria e penalizzare altri comparti produttivi non è la soluzione”.

Secondo il deputato sardo, una protesta estrema finirebbe per colpire non solo l’economia nazionale, ma anche gli stessi autotrasportatori che non condividono tali forme di mobilitazione. L’obiettivo deve restare la ricerca di soluzioni condivise attraverso il confronto istituzionale, evitando strappi che possano compromettere la ripresa. “Non c’è alcuna contrapposizione tra istituzioni e lavoratori. Siamo tutti dalla stessa parte e il dialogo resta la nostra priorità”, ha concluso Deidda, confermando la disponibilità del Governo a trovare risposte concrete alle istanze delle imprese.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it