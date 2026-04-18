Olbia, tentato omicidio all’interno di locale notturno: arrestato un 25enne

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia hanno arrestato un giovane di 25 anni, di nazionalità tunisina, con l’accusa di tentato omicidio. L’operazione è scattata in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Tempio Pausania, a conclusione di un’articolata attività investigativa su un grave fatto di sangue avvenuto circa un mese fa.

I fatti risalgono alla notte del 25 marzo scorso. All’interno di un night club nel cuore di Olbia, tra alcuni avventori era scoppiata una violenta lite per motivi definiti futili dagli inquirenti. Nel culmine del diverbio, il 25enne avrebbe estratto un coltello colpendo ripetutamente un altro uomo al volto, al torace e all’addome. Subito dopo l’aggressione, il giovane si era dileguato rapidamente facendo perdere le proprie tracce tra le vie del centro. La vittima, nonostante le ferite riportate, era riuscita a raggiungere con i propri mezzi il Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II, dove era stata medicata e successivamente dimessa con una prognosi di 10 giorni.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, si sono avvalse del supporto fondamentale delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e delle testimonianze raccolte tra i presenti al momento della lite. Grazie a questi elementi, i militari della Sezione Operativa sono riusciti a identificare con certezza il presunto responsabile. Una volta rintracciato, il giovane è stato condotto in carcere, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’interrogatorio di garanzia.

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