Sarà diffuso alle 13,30 sui social dell’Università, dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari e su UnicaRadio web il video Social inclusion lab, progetto nato con la finalità di contrastare le disuguaglianze nel campo della salute che ha visto i ragazzi adolescenti del Centro di quartiere La bottega dei sogni impegnati nel laboratorio dell’Aou di Cagliari. Per l’ateneo e per la Aou hanno preso parte al progetto i docenti Luigi Minerba e Germano Orrù. Hanno collaborato Viviana Lantini (assessora comunale Politiche sociali, Cagliari) e appinto il Centro di quartiere La Bottega dei Sogni-Associazione Efys. Il video e la mini campagna di comunicazione social a sostegno dell’evento sono stati realizzati dalla struttura Comunicazione e relazioni esterne dell’Aou di Cagliari.

“Abbiamo lavorato su un canale di comunicazione e integrazione che – spiega il professor Minerba, docente di Statistica medica, dipartimento di Scienze mediche dell’ateneo – connette ricerca universitaria e società. La sinergia tra territorio e competenze universitarie accresce il livello di benessere sociale con contenuto culturale, educativo e di sviluppo di consapevolezza civile. E crea nuovi spazi di confronto e studio. Anche così la ricerca diventa strumento di inclusione”.

La giornata di oggi – si legge in una nota – viene scandita sui social di UniCa e dell’Aou dai post con una serie di riferimenti al Social inclusion lab. In breve, un traguardo di pregio per istituzioni, autori, partecipanti e volontari. Il Social inclusion lab trova slancio e solidità nel ricco calendario di eventi legati a Sharper-Notte europea dei ricercatori, in programma il prossimo 24 settembre.

“Ho illustrato ai ragazzi una curva dei contagi per visualizzare l’andamento dell’epidemia di Covid-19 nel tempo e in una determinata popolazione. L’elaborazione e l’analisi dei dati rappresentano la fase conclusiva del processo di ricerca, illustrato dal team del professor Orrù” ha spiegato Luigi Minerba, direttore Sviluppo organizzativo e sistema informativo-Aou Cagliari.

“Gli allievi hanno potuto simulare preparazione ed estrazione dell’Rna utilizzando tecnologie innovative che consentono di identificare le varianti del virus Sars-Cov 2” ha aggiunto Germano Orrù, responsabile del Laboratorio biologia molecolare del San Giovanni di Dio. A seguire, i ricercatori con la dottoressa Lantini hanno risposto ai quesiti dei ragazzi sulla pandemia e sulle dinamiche della ricerca.

Per la Notte dei ricercatori gli adolescenti simuleranno l’insieme delle attività di ricerca in laboratorio.

I centri di quartiere

Il progetto Centri di Quartiere è nato nel 2015 per rendere concrete intenzioni e principi della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con la realizzazione di azioni per il godimento dei diritti civili dei minorenni, con riferimento a salute, cura, istruzione, educazione e inclusione sociale. “È molto importante che i nostri giovani siano consapevoli dell’importanza della ricerca scientifica. Tanto più in questo momento di grave crisi. La partecipazione al progetto delle ragazze e dei ragazzi dei Centri di quartiere comunali è stata vissuta con grande entusiasmo, curiosità e tante domande hanno che hanno confermato la bontà di un’iniziativa in cui il sociale incontra la comunità scientifica. Sono molto grata ai ai professori Minerba e Orrù e alle ricercatrici”. ha rimarcato Viviana Lantini.

Il Progetto – si legge ancora nella nota – ha avuto ottimi esiti ed è diventato un servizio stabile. La finalità del servizio è tesa a realizzare, nell’ambito della rete urbana, un sistema reticolare di servizi attivi e di facile accesso, che consentano lo svolgimento di attività educative collettive e di comunità, destinate prioritariamente ai minori e alle loro famiglie. Nei Centri vengono svolte attività aggregative e ludiche, culturali, laboratori artistici, supporto e sostegno scolastico. Ma anche laboratori e attività open air, al mare e nei parchi cittadini. Sono destinatari del servizio i minorenni residenti o dimoranti a Cagliari, genitori, famiglie e chiunque sia interessato a partecipare a percorsi di cittadinanza attiva.

Gli attuali Centri di quartiere coinvolti sono a Is Mirrionis/San Michele con il Centro Strakrash, gestito dalla Cooperativa sociale Passaparola; La Marina, con La bottega dei sogni – Associazione Efys; Mulinu Becciu, “Io centro – officina di idee” e Centro di Quartiere “Pirri”, Istituto “Marcello Serra”, gestiti da Consorzio Network Cooperativo.

Il progetto si concluderà con la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione ai ragazzi. Informazioni. https://www.sharper-night.it/

