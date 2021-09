A partire da venerdì 17 settembre “A bolu”, docufilm in lingua sarda sul canto a tenore ideato e diretto da Davide Melis, scritto con Sebastiano Pilosu e prodotto da Karel, sarà trasmesso sulla piattaforma Netflix e distribuito da Tvco.

“Per noi è motivo d’orgoglio che un film completamente in sardo abbia una distribuzione internazionale come Netflix – spiegano Davide e Luca Melis, regista e produttore del film -. È una grande soddisfazione vedere il canto a tenore, una delle espressioni culturali più autentiche e antiche in Sardegna, inserita anche nella lista dei capolavori immateriali dell’Unesco, trasmessa sulla più diffusa piattaforma mondiale di film e video”.

Realizzato nel 2018 con il contributo del bando IdentityLAB dell’Assessorato regionale alla Cultura della Regione Sardegna e della Sardegna Film Commission, “A bolu” è un viaggio attorno al canto a tenore raccontato direttamente dai suoi protagonisti, uomini e ragazzi di tutta la Sardegna che lo hanno ereditato e lo tengono vivo ogni giorno.

“Il tenore è questo – racconta l’attore Giuseppe Garippa nell’introduzione al film -, è cantare in un bar, dopo una cena tra amici, è cantare quando se ne sente il desiderio, senza forzature e per il piacere di cantare”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it