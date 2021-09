È arrivata oggi al porto di Cagliari la terza nave carica di profughi afghani. Sono 38 le persone a bordo che verranno ospitate in Sardegna. In totale, si contano 160 persone accolte dall’Isola.

Come negli altri due casi – la seconda è arrivata giovedì con 50 persone a bordo – di interi nuclei familiari e molti di questi hanno anche dei bambini.

In campo per l’accoglienza ci sono Croce rossa italiana, Caritas, Protezione civile e Ats. Nelle tende allestite al porto si svolgono le visite mediche di controllo, compresi i tamponi per il Covid.

A conclusione delle operazioni, i profughi verranno trasferiti nelle varie province dell’Isola. La maggioranza, circa una ventina, resterà a Cagliari, mentre gli altri verranno ripartiti tra Sassari, Oristano e Nuoro. E proprio nel capoluogo barbaricino gli amministratori dei venti comuni del distretto Plus di Nuoro chiedono aiuto ai concittadini per reperire appartamenti idonei ad accogliere circa 20 persone: genitori e figli che compongono interi nuclei familiari e che quindi non possono essere separati.

