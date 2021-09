Sul red carpet della 78ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia c’è anche il rapper e produttore discografico sardo Hell Raton, o per i fan Manuelito, al secolo Manuel Zappadu.

Il grande pubblico lo ha conosciuto nel 2020, quando è stato scelto come giudice di X Factor, ma Manuel lavora nel mondo della musica da oltre dieci anni. Insieme a Salmo ha fondato l’etichetta Machete Crew con lo scopo di supportare la musica prodotta dai giovani rapper sardi come loro, abbattendo le barriere e diffondendola via web.

Oggi sfila insieme ai nomi altisonanti del grande cinema internazionale, indossando un abito firmato Ermenegildo Zegna XXX, ma resta coi piedi per terra. Nel suo post su Instagram scrive: “Grazie Moet&Chandon per avermi fatto sentire a casa ma soprattutto per aver supportato Diversity, no profit da sempre impegnata nella diffusione di una cultura inclusiva attraverso il cinema”.

