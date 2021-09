Viale Poetto completamente bloccato per i lavori per la realizzazione dell’attraversamento ciclo-pedonale rialzato all’altezza di via dei Tritoni. Alla soddisfazione dei ciclisti fa da eco il disagio degli automobilisti, visto che i lavori si protrarranno fino a venerdì.

“Si tratta di un intervento fondamentale per mettere in sicurezza un attraversamento ciclo-pedonale estremamente pericoloso e insicuro, nel quale sono accaduti in passato numerosi investimenti di pedoni e ciclisti, anche mortali”, commenta la Fiab di Cagliari che nel profilo facebook posta la foto dei lavori.

