La famiglia lancia una raccolta di fondi per continuare le ricerche di Claudio Aresu, l’escursionista di Cagliari disperso dallo scorso 23 agosto nelle montagne del Supramonte di Baunei.

“Da giorni – scrivono Francesca e Daniele, cognata e fratello di Claudio Aresu – i soccorritori ormai esausti, servendosi di cani da superficie, elicotteri, droni e mirate tecnologie, sono alla ricerca anche solo di qualche piccolo indizio. Non possiamo accettare – proseguono – che vengano sospese le ricerche fintanto che non verrà trovato. Vi preghiamo di aiutarci a sostenere le spese affinché possano proseguire senza sosta. Claudio – aggiungono – ha trascorso la sua intera esistenza aiutando gli altri, in un mondo giusto ora dovrebbero essere gli altri a far qualcosa per lui”.

La campagna è arrivata alle settecento condivisioni e ha superato i 3.700 euro raccolti.

