È partito il 5 luglio scorso, con la sua bicicletta e una tenda per accamparsi, tappa dopo tappa. Simon Emilio Di Betta, in arte Miliomillemiglia, è diventato famoso su Tiktok – dove oggi conta oltre 300mila follower – per il suo grande sogno: girare in bici tutto lo Stivale, alla scoperta di grandi città ma anche di piccoli paesi che meritano comunque attenzione.

Oggi il “ciclista del web” si trova in Sardegna, dove ha già visitato la città di Cagliari e i paesi limitrofi fra cui Sestu, Assemini, Decimomannu e Decimoputzu. Con le sue story racconta, tra una pedalata e l’altra, quel che di bello c’è da vedere.

Ma senza troppe soste, quel che incontra sul suo percorso, il tiktoker lo immortala con una foto o un video di quindici secondi. Allora ad Assemini la tappa obbligatoria sarà la sfoglia alla crema di una storica pasticceria del paese, mentre a Decimomannu non si può non fermarsi un attimo in piazza Santa Greca, dove ogni anno – eccetto in periodo di pandemia – si radunano migliaia di fedeli per celebrarla.

Il percorso è lungo e c’è ancora tanto da pedalare, ma se vedete un giovane ciclista con uno smartphone in mano mentre registra la sua impresa, con buona probabilità si tratta proprio di lui.

