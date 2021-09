Lo stesso automobilista protagonista della corsa pazza contromano in viale Poetto è stato immortalato sempre dal lettore Gianluca Cabras in via Sonnino. Questa volta si può notare l’auto che percorre contromano la corsia dei Bus, zona proibita per i normali automobilisti, e per non farsi mancare niente passa pure con il rosso.

