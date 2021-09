Si chiama plogging ed è un’attività sportiva inventata in Svezia da Erik Ahlström, un utente su Instagram. Il plogging consiste nel raccogliere i rifiuti mentre si corre. La particolare attività combina esercizio fisico con la pulizia dell’ambiente. Il termine è un neologismo, combinazione delle parole svedesi “plocka upp” (raccogliere) e “jogging’. Guidato da preoccupazioni globali sull’inquinamento, il plogging ha cominciato a diffondersi in molti paesi. Ora arriva anche in Sardegna. L’imprenditrice sarda Marianna Chillau su LinkedIn si fa promotrice e sponsor di questa magnifica iniziativa, spiega come si fa nella speranza che la pratica possa diffondersi il più possibile.

