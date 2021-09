Il paese più in alto della Sardegna, Fonni, è stato scelto dalla Fondazione italiana sommelier (Fis) per dare il via ai corsi di alta formazione professionale che formeranno nuovi esperti del vino e dell’enogastronomia. Dopo Cagliari, Oristano, Iglesias, Muravera e Senorbì, il corso approda per la prima volta in Barbagia.

Gli obiettivi sono ambiziosi: creare una rete del wine tourism in Barbagia, mettendo in connessone gli operatori dell’accoglienza, della ristorazione e delle cantine, per dare vita a prodotti turistici capaci di competere in un mercato in forte espansione. Le lezioni inizieranno i primi di ottobre, ma il corso verrà presentato nel pomeriggio del 18 settembre presso l’Hotel Cualbu.

