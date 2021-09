Un milione e mezzo dello stipendio di Massimo Moratti andrà ai dipendenti della raffineria Saras di Sarroch, di cui è presidente. Precisamente ognuno di loro riceverà 150 euro nelle buste paga di ottobre e novembre 2021.

La retribuzione servirà a compensare la riduzione degli stipendi conseguente alla cassa integrazione attivata durante la pandemia. I dirigenti non rientranno nella “manovra”.

“Vi ringrazio per i sacrifici che state facendo che, certamente, sono di grande aiuto per il superamento di un periodo difficile – ha scritto Moratti in una lettera -. Mi permetto, per questo, di mettere a disposizione il mio emolumento annuo che almeno vi consentirà di alleviare, almeno in parte, il peso della cassa integrazione”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it