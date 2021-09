La Sardegna è tra le 25 isole più belle al mondo. L’isola si classifica al sedicesimo posto nei World Best Awards 2021, la classifica annuale stilata dal prestigioso magazine di viaggio americano Travel + Leisure giunto al suo cinquantesimo anno di vita.

Forte di un traffico medio di 8 milioni di visitatori al mese (circa 100 milioni di lettori all’anno nel mondo, prevalentemente nordamericani), il magazine statunitense ha intervistato i propri lettori/viaggiatori chiedendogli di valutare isole, città, hotel, compagnie di crociera, aeroporti dopo la riapertura graduale del turismo internazionale post pandemia da Covid 19.

Ne è uscita fuori una lunga serie di classifiche tra cui quella delle isole, dove Travel + Leisure mette la Sicilia al nono posto e la Sardegna al sedicesimo. Si tratta di un segnale positivo per la nostra regione (nella graduatoria dell’anno precedente non figurava proprio). Un buon risultato se si considera che quest’estate le presenze straniere sono effettivamente tornate ai livelli del 2019. Dunque, passata l’emergenza, l’isola sta ricominciando ad avere appeal per i turisti stranieri. Anche se occorre registrare tente cose. In primo luogo i trasporti e la promozione dell’isola sulle piazze turistiche internazionali, aspetti che entrambi lasciano ancora a desiderare.

