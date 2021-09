La videogallery fotografica curata da Michele Zorco racconta attraverso le immagini la grande mobilitazione di oggi a Cagliari. Duemila persone sono scese in piazza nel capoluogo sardo per denunciare le criticità della sanità che preoccupano in particolare le zone interne dell’isola.

Comitati, sindaci, rappresentanti degli studenti, dei movimenti indipendentisti, collettivi e sindacati si sono incontrati su scalinata della Basilica di Bonaria, poi da qui il corteo si è diretto verso la sede del Consiglio regionale, dove i manifestanti sono ancora riuniti al grido di “Giù le mani dalla sanità”.

1 di 15

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it