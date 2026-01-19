In Evidenza Il ciclone “Harry” sulle coste dell’Isola: le immagini dai mari della Sardegna...

Il ciclone “Harry” sulle coste dell’Isola: le immagini dai mari della Sardegna | Fotogallery

Da nord a sud dell'Isola si stanno agitando i mari per l'arrivo del ciclone, ecco le immagini da alcune spiagge

Di
Redazione Cagliaripad
-
Crediti foto: Panoramicams

Il ciclone “Harry” si sta abbattendo in queste ore sulle coste della Sardegna, con l’allerta rossa che è stata prorogata fino alla mezzanotte di domani, martedì 20 gennaio.

Bloccato anche il traffico marittimo di Cagliari e Olbia a causa delle possibili mareggiate che nel corso delle prossime ore potrebbero sensibilmente aumentare con onde alte diversi metri.

Da nord a sud dell’Isola si stanno agitando i mari per l’arrivo del ciclone, ecco le immagini da alcune spiagge:

Poetto, Cagliari

Crediti foto: Panoramicams

Cala Liberotto, Golfo di Orosei

Crediti foto: Panoramicams

La Caletta, Siniscola

Crediti foto: Panoramicams

Lu Impostu, San Teodoro

Crediti foto: Panoramicams

