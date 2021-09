Manca la notifica. Per un disguido procedurale salterà l’interrogatorio di Salmo, il rapper olbiese indagato dalla Procura di Tempio Pausania per il concerto non autorizzato e il maxi assembramento del 13 agosto al molo Brin di Olbia. Maurizio Pisciottu, questo il vero nome di Salmo, non ha ricevuto l’avviso di comparizione per l’interrogatorio, previsto per domani mattina davanti al procuratore Gregorio Capasso. Insieme al rapper è indagato il proprietario della ruota panoramica sotto la quale si è esibito il rapper, Kevin Lupetti,.

I due sono accusati di aver organizzato senza autorizzazione il concerto gratuito del 13 agosto che radunò al molo Brin di Olbia oltre tremila spettatori. La mancata comunicazione dell’evento alla Questura comporta la violazione delle norme di pubblica sicurezza. A questa violazione si aggiunge quella delle norme per la prevenzione e diffusione del coronavirus. Come si ricorderà la vicenda aveva scatenato una feroce polemica tra i personaggi dello spettacolo, molti dei quali (tra cui il collega di Salmo, Fedez) avevano stigmatizzato il comportamento di Salmo.

