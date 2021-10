L’ISRE presenta i Convegni internazionali di studi deleddiani dal titolo emblematico: “Sento tutta la modernità della vita. Attualità di Grazia Deledda a 150 anni dalla nascita”.

Per celebrare Grazia Deledda, la scrittrice che da autodidatta seppe raccontare magistralmente la Sardegna e la sua gente, la donna che ruppe ogni convenzione sociale scrivendo da sola il proprio destino, l’ISRE (Istituto Superiore Regionale Etnografico), l’ente custode della Casa Museo dove il Premio Nobel nacque, ha organizzato un ricchissimo ciclo di Convegni internazionali che verrà presentato in conferenza stampa venerdì 8 ottobre 2021 alle ore 11,30, al Museo Etnografico Sardo, Cittadella dei Musei, Piazza Arsenale n. 1 a Cagliari.

L’Istituto etnografico ha nominato una Consulta per le celebrazioni deleddiane, di alto spessore scientifico, coordinata da Dino Manca, professore di Filologia della letteratura italiana e di Letteratura e filologia in Sardegna nel Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di Sassari, che vede tra i suoi componenti Duilio Caocci, docente di Letteratura italiana e Letteratura sarda e letterature regionali presso la Facoltà di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Cagliari, e le saggiste Neria De Giovanni e Maria Elvira Ciusa.

Manca spiega: “Ringrazio sentitamente l’ISRE per il conferimento dell’incarico e per il supporto prezioso per un lavoro di sostanza durato mesi. A ottobre partiremo all’Università di Cagliari con tre giornate, a novembre continueremo all’Università di Sassari sempre con tre giornate, a dicembre chiuderemo a Nuoro con altre tre giornate: nove giorni, sedici sessioni, novantacinque relazioni, tantissimi temi affrontati, tante relatrici e tanti relatori dalla Sardegna, dall’Italia, dal mondo. Tre importanti Convegni internazionali di studio che getteranno una nuova luce sulla personalità e l’opera del nostro premio Nobel. Convegni di studi deleddiani”.

I Convegni si terranno a Cagliari (20-21-22 ottobre), a Sassari (25-26-27 novembre) e a Nuoro (9-10-11 dicembre) e sono parte dell’intenso programma di iniziative che l’ISRE ha dedicato alle celebrazioni per il 150° anniversario dalla nascita di Grazia Deledda. Il titolo scelto è “Sento tutta la modernità della vita”. Attualità di Grazia Deledda a 150 anni dalla nascita.

“Unica donna italiana a vincere il Premio Nobel per la Letteratura, nel 1927 per il 1926, Grazia Deledda è ancora oggi un esempio per tutte le donne”, dice Stefania Masala, commissario straordinario ISRE. “Sono molto lieta che anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ne abbia sottolineato la forza, ricordando come Grazia Deledda abbia provveduto per gran parte da sola alla propria formazione culturale e all’avvio della carriera di scrittrice. Proprio questa tenazia, unita al grande talento, è stata la forza dell’affermazione e dell’apprezzamento che ha saputo conquistare nel mondo”.

