Il mare sarà il grande protagonista del Sardinia Grand Slam che si terrà da domani a domenica nelle acque del litorale cagliaritano. Il programma della manifestazione – che ospiterà nelle acque davanti alla Sesta Fermata le KiteFoil World Series, cioè la massima rassegna internazionale di kiteboarding – è infatti costellato di iniziative per la tutela del mare. Con il progetto “Give SEA a chance”, ad esempio, gli organizzatori dell’evento velico cagliaritano hanno sposato l’opera di sensibilizzazione su un allarme a livello globale al quale nessuno può più rimanere indifferente: l’inquinamento dei mari, in particolare quello causato dalla plastica che sta distruggendo gli ecosistemi marini, uccidendo animali e avvelenando le acque. A questo proposito, sarà realizzato un villaggio suddiviso per aree tematiche che renderà Cagliari un polo di interesse di attività che mirano a sviluppare una maggiore coscienza collettiva verso l’importanza di questo tema.

Tra le iniziative di rilievo ci sono l’attività di inclusione sociale con i ragazzi della fondazione La Casa di Peter Pan ONLUS e dell’ASD SaSpo ONLUS, curata dai tecnici federali nazionali di terzo livello, Luca Marcis e Mirco Babini: un’esperienza unica di incontro con il mare che è sinonimo di libertà contro ogni barriera architettonica; la presentazione dell’Esposizione dei delfini in plastica rigenerata in collaborazione con Nhood – Gallerie Sardegna, che cura la mostra itinerante di Cracking Art arrivata per la prima volta in Sardegna; la pulizia delle spiagge curata da MEDSEA e promossa dalla campionessa di atletica Sofia Bonicalza che sostiene “Plastic Hunt”, l’iniziativa internazionale di Clean Up nata per sensibilizzare sull’esigenza di mantenere pulito e sano il mare.

Nel progetto sono coinvolte anche le sezioni cagliaritane del WWF (con il suo invito “together possibile” per vincere le nuove sfide ambientali) e Legambiente (costantemente in prima linea nel monitoraggio di mare e coste italiane), l’Area Marina Protetta di Villasimius – Capo Carbonara e il CRAMA (Centro recupero animali marini dell’Isola dell’ Asinara), l’associazione Punti di vista (riciclo), l’educatrice Stefania Melis “Magica Stefy” e lo scrittore Daniele Mocci.

L’evento sportivo

La prestigiosa rassegna internazionale di kiteboarding regalerà al capoluogo sardo un’altra settimana di grande sport con i grandi campioni che si esibiranno presso la 6a fermata del Poetto e live in streaming sabato e domenica sulle piattaforme Facebook e Youtube dell’evento e di IKA. Le World Series di Kitefoil sono infatti la Coppa del Mondo di una disciplina velica in rapida ascesa nel panorama mondiale, fatta di velocità e tattica, tanto da essere inserita fra le discipline Olimpiche a partire dai Giochi di Parigi 2024.

Il Sardinia Grand Slam è organizzato da GLESport in collaborazione con il Chia Wind Club e con il supporto tecnico dello Yacht Club Cagliari, sotto l’egida di World Sailing e IKA, l’Associazione Mondiale di Kiteboarding. La Regione Autonoma della Sardegna e il Comune di Cagliari sono gli enti patrocinanti di un evento di richiamo internazionale, che raccoglie il testimone dai Campionati del Mondo U21 di Volley che hanno infiammato Cagliari nelle scorse settimane con il trionfo della Nazionale Italiana.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it