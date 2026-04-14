Caro carburanti, Aeroitalia suona l’allarme: “A rischio i voli per le Isole”

Gaetano Intrieri (Aeroitalia) lancia l'allarme sul caro carburante: i voli per Sardegna e Sicilia sono a rischio sostenibilità a causa dell'aumento dei costi

L’inarrestabile ascesa dei prezzi del cherosene per l’aviazione scuote il comparto del trasporto aereo nazionale, alimentando forti timori per la stabilità dei collegamenti domestici. A denunciare la gravità della situazione è Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia, il quale ha evidenziato come l’attuale scenario energetico rappresenti una minaccia concreta per la mobilità dei cittadini e per l’intero indotto turistico. La crisi, alimentata da una marcata instabilità geopolitica, sta spingendo i costi operativi oltre i livelli di guardia, mettendo a dura prova la tenuta finanziaria dei vettori attivi sul mercato italiano.

Il rialzo dei listini energetici non è solo una questione di bilanci contabili, ma assume una valenza sociale per le aree periferiche del Paese. Secondo il vertice della compagnia, il caro carburante è diventato un elemento di criticità estrema per garantire la sostenibilità dei voli verso le regioni che dipendono dalla continuità territoriale, come la Sardegna, la Sicilia, la Calabria e il Friuli. Con margini di profitto sempre più esigui, le aziende del settore potrebbero essere presto costrette a intervenire sulla programmazione dei voli, riducendo le frequenze o, in casi estremi, ritoccando verso l’alto le tariffe passeggeri.

Le preoccupazioni espresse da Intrieri riguardano soprattutto l’impatto sul diritto costituzionale alla mobilità. Per l’amministratore delegato, l’attuale andamento dei mercati potrebbe tradursi in un “ulteriore isolamento” per le isole maggiori, proprio mentre ci si avvicina alla stagione turistica estiva, motore economico fondamentale per il Sud Italia. La sfida per le compagnie sarà bilanciare l’accessibilità territoriale con costi di gestione divenuti straordinari, in un mercato dove la volatilità energetica non accenna a diminuire, lasciando incerto il futuro di molte rotte strategiche nazionali.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it