L’ex sindaco di Cagliari e attuale consigliere regionale dei Progressisti, Massimo Zedda, è stato coinvolto in un incidente stradale mercoledì sera in una strada provinciale nell’Oristanese quando era alla guida della sua auto.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Youtg.net, Zedda avrebbe perso il controllo del veicolo e nell’impatto avrebbe riportato diverse ferite, tra cui un importante trauma facciale, la frattura di entrambi i polsi, la lussazione della clavicola e varie ferite. L’ex sindaco è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato subito all’ospedale San Martino di Oristano, dove ha trascorso la notte e la mattinata. Ieri pomeriggio è stato invece trasferito in un ospedale di Cagliari, dove sarà sottoposto a un intervento chirurgico al viso.

Zedda mercoledì era nell’Oristanese per alcuni incontri elettorali e stava rientrando a Cagliari. Le cause dell’incidente sono ancora poco chiare, sono in corso le indagini.

