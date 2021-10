Il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva di Volotea nel tentativo di essere riammessa al primo bando per la continuità territoriale dei voli da e per la Sardegna. Tutto rinviato dal presidente Dante D’Alessio al 20 ottobre.

La ragione è chiara: c’è già una gara in corso con procedura negoziata, attraverso cui è possibile ridurre al minimo le attese e alla quale son state invitate a partecipare le dodici compagnie del bando avviato a fine settembre. E cioè, Ita e Volotea (escluse dalla prima gara per carenze documentali), Ryanair, EasyJet, Blue Air, Vueling, Danish Air Transport, Blue Panorama, Neos, Air Malta, Wizz Air e Tayaran Jet.

La nuova gara quindi può continuare, ma Volotea non cambia posizione e si dichiara contraria alla procedura negoziata. Non è dato sapere, ancora, se la compagnia low cost parteciperà a questa gara. Inoltre dalla stessa compagnia fanno sapere che non si escludono azioni legali contro questa seconda procedura di assegnazione e che si è già a lavoro per un reclamo formale che sarà inviato alla Commissione europea di Bruxelles.

L’obiettivo della Regione è assegnare il vincitore lunedì sera. Tempi strettissimi con l’ultimo volo Alitalia che parte giovedì sera e i due tre giorni necessari al nuovo vettore per sistemare tutto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it