I primi voli in regime di continuità territoriale sono decollati questa mattina alle 7 da Alghero, Cagliari e Olbia con destinazione Milano Linate. Poi dopo un quarto d’ora sono partiti quelli per Roma Fiumicino. Per questo primo weekend Volotea garantirà due soli voli (uno mattutino e uno serale) da tutti gli scali sardi, ma partire da lunedì il servizio entrerà a pieno regime per arrivare fino a un massimo di ben 266 voli ogni settimana tra la Sardegna e la Penisola.

La nuova continuità decolla nel giorno della rivoluzione dei voli in tutta Italia. Ieri alle 22 Alitalia ha effettuato l’ultimo volo della sua lunga storia. Un addio molto social, accompagnato dai video commossi del comandante del Cagliari-Roma Andrea Gioia e della hostess che ha fatto l’ultimo annuncio ai passeggeri, salutandoli a nome della compagnia di bandiera. Ma i video e i selfie degli ultimi voli da e per l’isola sono stati tantissimi.

Intanto il marchio e la livrea di Alitalia finiranno sugli aerei della nexco Ita che hanno acquistato i diritti per 90 milioni. Ita, che questa mattina alle 6,20 ha effettuato il primo volo tra Milano e Bari, ha annunciato ieri di aver presentato al Tar della Sardegna il ricorso per l’annullamento della procedura negoziata che ha affidato il servizio a Volotea.

I diritti dei viaggiatori sardi

Carte bollate a parte, da lunedì prossimo spostarsi da e per la Sardegna dovrebbe essere nuovamente possibile con una certa facilità. Anche se molti viaggiatori sardi in queste ore hanno messo in dubbio le modalità con cui la compagnia low cost gestirà le tratte.

Nelle procedure di prenotazione iniziali molti hanno infatti hanno riscontrato maggiorazioni di costi e supplementi applicati da Volotea. A questo proposito ieri l’avvocato cagliaritano Giovanni Dore ha fatto sulla sua pagina Facebook una semplice sintesi delle prescrizioni previste nel bando e quindi degli oneri di servizio che Volotea si è accollata. Ecco lo “spiegone”:

“Le tariffe agevolate MASSIME per i residenti in Sardegna sono le seguenti: (ESCLUSE TASSE AEROPORTUALI)

– € 39 da e verso Fiumicino

– € 47 da e verso Linate

Sono equiparati ai residenti in Sardegna:

– i disabili;

– gli studenti universitari fino al compimento del 27° anno;

– i giovani dai 2 ai 21 anni;

– gli anziani al di sopra dei 70 anni.

Ai NON residenti in Sardegna durante la stagione IATA Winter che viaggiano per motivi di LAVORO si applicano le STESSE tariffe dei residenti.

Per ogni tratta dovrà essere assicurata, giornalmente, la riserva di n. 2 posti nel primo volo del mattino, in uscita, e nell’ultimo volo della sera, in ritorno per problematiche urgenti di carattere medico-sanitario.

I vettori devono mettere a disposizione un numero telefonico dedicato (in lingua italiana) e gratuito (salvo il costo della tariffa ordinaria verso rete fissa) per il supporto agli utenti per cambi e rimborso dei biglietti e reclami e informazioni.

I biglietti per i residenti in Sardegna (ed equiparati) sono privi di limitazioni e ad essi NON sarà applicabile alcuna restrizione, né alcuna penale per cambio di data/ora/itinerario e di richiesta di rimborso.

NON è ammessa l’applicazione di alcun tipo di maggiorazione o surcharge non prevista per legge, da parte del vettore.

Gli AUMENTI TARIFFARI di qualsiasi entità ed a qualsiasi titolo imposti, sono ILLEGITTIMI.

I bambini al di sotto dei 2 anni viaggiano gratuitamente se non occupano il posto a sedere.

Le tariffe residenti sopraindicate sono inoltre abbattute del 30% per bambini dai 2 ai 12 anni non compiuti.

Su tutti i voli dovrà essere prevista per i residenti in Sardegna (ed equiparati) vi è obbligo di GRATUITA’ per i BAGAGLI A MANO imbarcati, nonché di BAGAGLIO IN STIVA consegnato al check-in di peso non superiore a Kg 23.

Per i non residenti che viaggiano per motivi di lavoro dovrà essere prevista, durante la stagione IATA Winter, la GRATUITA’ per i bagagli a mano imbarcati in cabina (dunque si paga SOLO per l’imbarco in stiva);

Dovrà essere garantito che la distribuzione e vendita dei biglietti mediante il sito Internet sia completamente gratuita e con comporti alcun onere economico aggiuntivo per il passeggero.

Non vi è specifica previsione sul trasporto ANIMALI che, dunque, dovrebbe essere rimessa alla discrezionalità del vettore”.

