Arriva la Tassa Rifiuti per il 2021. A partire da oggi il Servizio Tributi del Comune di Cagliari invierà nelle case dei cittadini in formato cartaceo ed elettronico (con mail/pec se comunicata) gli avvisi bonari per il pagamento della Tassa Rifiuti per l’anno 2021.

Le tariffe tengono conto delle riduzioni del carico fiscale previste a favore delle utenze domestiche e non domestiche stabilite dalle norme nazionali e recepite dal Comune di Cagliari. Anche quest’anno la tariffa della tassa rifiuti delle utenze domestiche è stata calcolata prevedendo che tutte effettuino nel corso del corso del 2021 fino a 26 esposizioni o conferimenti di rifiuti indifferenziati (secco). In caso di esposizioni o conferimenti di rifiuti indifferenziati superiori a 26 i contribuenti riceveranno l’anno prossimo il relativo conguaglio. I pagamenti avverranno in un’unica soluzione, oppure in quattro rate bimestrali.

